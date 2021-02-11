Окружний адмінсуд повернув стару назву проспекту Бандери у Києві, фото — 24 канал

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Окружний суд Києва виніс рішення щодо перейменування проспекту Бандери в столиці.

Відповідне рішення оприлюднено в Єдиному реєстрі судових рішень.

ОАСК розглянув справу за позовом громадської спілки «Громадський контроль та порядок» і постановив визнати протиправним і скасувати рішення Київської міської ради від 7 липня 2016 року № 559/559 «Про перейменування вулиць, проспектів і провулків у місті Києві».

Позов 28 січня задоволено частково.

Влітку 2019 року Окружний адміністративний суд міста Києва ухвалював, що проспекти Московський і Генерала Ватутіна були перейменовані на Степана Бандери і Романа Шухевича з порушенням процедури. Суд скасував рішення Київради про перейменування, але в грудні того ж року Шостий апеляційний суд Києва підтвердив законність рішення Київської міськради про перейменування.

Адміністративний позов обґрунтовано тим, що проспекти перейменували з порушенням термінів, встановлених законом «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їх символіки».

Крім того, в позивача були сумніви щодо правомірності процедури підрахунку голосів під час проведення голосування, а назви вулиць Кутузова, Суворова, провулку Кутузова, проспекту Московського не підпадають під підстави перейменування, оскільки ці прізвища відсутні у списку осіб, створеного Українським інститутом національної пам`яті.

Позивач також наполягав на тому, що перейменування відбулося без громадського обговорення, а проект рішення Київради у встановленому порядку не оприлюднювався.

ОАСК також скасував рішення про перейменування вулиці Суворова на вулицю Михайла Омеляновича-Павленка.

Омелянович-Павленко — генерал-полковник Армії УНР, український воєначальник, до 1917 року полковник російської армії. Командував операціями Першого зимового походу (1920 року).