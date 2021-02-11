Учебник. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/n150282-uchebnik-istorii-dlya-shkolnikov-okazalsya-v-epicentre-skandala-iz-za-idey-russkogo-mira.html

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Учебник истории для школьников снова оказался в эпицентре скандала. В украинские школы могут попасть учебники по истории, которые озвучивают сомнительные факты.

3 февраля конкурсная комиссия Института модернизации содержания образования рекомендовала Минобразованию предоставить этим учебникам по истории гриф «Рекомендовано». Об этом сообщает BBC.

Известно, что после этого решения претензии возникли у представителей Ученого совета Института украинской археографии и источниковедения им. Грушевского НАН Украины. Там заявили, что считают положительное решение комиссии в отношении некоторых из учебников неприемлемым из-за обилия сущностных и фактических ошибок.

Эти учебники толкуют историю освоения степной Украины в контексте концепции «Новороссии», а один из них сравнивает украинцев 18 века с первобытным человеком. В заявлении педагогов отмечают, что появление в школах таких учебников противоречит здравому смыслу.

Она не только укореняют ложные представления об истории Украины 16−18 веков, но и формируют учеников как адептов «Русского мира», что угрожает нацбезопасности Украины, — говорится в заявлении педагогов.

Также часть текстов в учебниках содержит признаки плагиата, а сами тексты представляют ложную российскую концепцию основания городов края — Екатеринослава, Севастополя, Симферополя, Херсона, Николаева, Одессы. Также учебник распространяет мифы о Малороссии как неотъемлемой меньшей части Великой России, об украинском православии как органической части московского, об обреченности Украины находиться под внешним управлением.

Депутат Рады Наталья Пипа уже заявила, что готовит обращение в Министерство образования и науки, Совет национальной безопасности и обороны и Службу безопасности Украины, чтобы те отреагировали на ситуацию.

Посыл рекомендованных комиссией учебников: если бы Украина двигалась в российском направлении — и войны бы не было, и вообще, жить было бы лучше. Речь идет не просто об искажении у учащихся представление об украинской истории 16−18 веков, а о вложении в головы восьмиклассников концепции «Новороссии» и «большого русского брата», — считает депутат.

Напомним, ранее мы сообщали, что очередной курьез случился в украинском образовании. Авторы учебника по химии за 9 класс поместили туда ложную информацию о том, что сода имеет профилактические и лечебные свойства при раке. Источником фейка оказался сайт Ассоциации пенсионеров.