Европа продолжает закрывать границы из-за коронавируса – подробности

https://racurs.ua/n150283-evropa-prodoljaet-zakryvat-granicy-iz-za-koronavirusa-podrobnosti.html

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Латвия закрыла въезд с 11 до 25 февраля, попасть в страну можно будет только по неотложным и важным причинам.

Такими причинами считаются работа, учеба, воссоединение семьи, лечение, транзит или сопровождение несовершеннолетних, возвращение на постоянное место жительства или посещение похорон, сообщает Delfi.

Также временно не будут осуществляться международные пассажирские перевозки через аэропорты, порты и на автобусах из Великобритании, Ирландии, Португалии и в те страны, где распространены новые штаммы коронавируса.

Те, кто по уважительным причинам могут въехать в Латвию, должны заполнить электронную анкету на специальном сайте.

Во время заполнения электронной анкеты нет необходимости прилагать документальные или другие достоверные доказательства причин въезда, но они должны иметься при себе, чтобы предъявить полиции и пограничной охране.

В то же время в Германии продлили локдаун до 7 марта. Основные ограничения, введенные ранее, остаются в силе, однако есть некоторые ослабления.

Правительства федеральных земель будут самостоятельно принимать решение о возобновлении учебы в школах и работе детских садов, сообщает Deutsche Welle.

Среди запланированных послаблений — разрешение парикмахерским возобновить работу с 1 марта при условии предварительной записи клиентов.

Карантин в Германии будут ослаблять после того, как удастся достичь показателя в 35 новых случаев заражения на 100 тыс. населения за семь дней и ниже.

Тогда планируют разрешить работу заведений розничной торговли, музеев и т.п.

В настоящее время в стране запрещена работа розничных магазинов, развлекательных заведений и предприятий сферы услуг, ресторанов и кафе.

Школы и детсады за некоторыми исключениями также закрыты. Кроме того, гражданам разрешено встречаться только с одним человеком, живущим отдельно.