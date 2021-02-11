Где Козак взял деньги на покупку каналов для Медведчука — расследование СМИ

https://racurs.ua/n150284-gde-kozak-vzyal-dengi-na-pokupku-kanalov-dlya-medvedchuka-rassledovanie-smi.html

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Тарас Козак, депутат ОПЗЖ и соратник Виктора Медведчука, который начал двигаться по карьерной лестнице в налоговой и на таможне Львовской и Одесской областей, в свое время работал вместе с Сергеем Медведчуком, братом кума Путина. Когда Медведчук председательствовал в Администрации президента Кучмы, Козак возглавил региональную таможню.

Свои первые дивиденды на сумму 1,1 млн евро от кипрской компании Turul Investments Limited Козак получил в 2017 году со счетов в российском банке. Эти средства ему одолжила через офшорные компании незадекларированная гражданская жена Наталья Лавренюк, на которую записана доля нефтяного бизнеса Виктора Медведчука в России. Операции по приобретению по крайней мере двух из трех телеканалов — NewsOne и 112 — Козак провел в Беларуси, что подтверждается данными из его электронных деклараций, пишет УП.

Скупать телеканалы Козак начал в 2018 году, когда поступления ему дивидендов по кипрскому офшору Turul Investments стали системными и стабильными. В октябре 2018 года он приобрел NewsOne. Также в форме о существенных изменениях 12 октября 2018 года он задекларировал приобретение корпоративных прав на ООО «Новости 24 часов» от швейцарской MW Investment AG, которую контролировал в то время экс-регионал Евгений Мураев. Стоимость этого актива составляла 41 млн 63 тыс. грн.

Еще спустя три месяца, в декабре 2018 года, Козак покупает телеканал «112 Украина». 2 декабря 2018 года соратник Медведчука декларирует приобретение корпоративных прав на девять украинских юридических лиц от швейцарской компании Plirofories AG. Все девять компаний входят в структуру собственности телеканала 112. Шесть из этих компаний попали под февральские санкции СНБО. Стоимость корпоративных прав фирм, на которые оформлен телеканал 112, составляет 72 млн 871 тыс. грн.

Общая сумма стоимости корпоративных прав на два телеканала составила 114 млн грн, однако согласно раздела декларации «Расходы и сделки» Казак по факту заплатил за них только 103 млн.

Летом 2019 года Козак приобрел телеканал ZiK. К июню канал был в собственности Петра Дыминского через кипрскую компанию Alvho Trading limited. С 14 июня 2019 года его новым единственным акционером Alvho Trading limited стала фирма Козака Turul investments limited. Точная стоимость телеканала неизвестна, однако уставный капитал кипрской Alvho на момент перехода к структурам Козака составил 17,1 тыс. евро. Медиа-менеджеры оценивали телеканал ZiK в 15−20 млн долл. В то же время, сам Дыминский конце 2017 года якобы начинал торг с 53 млн долл.

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о персональных санкциях против депутата от ОПЗЖ Тараса Козака и восьми юридических лиц в его собственности. Это стало основанием для отключения из эфира телеканалов 112, NewsOne и ZiK. По данным СМИ, санкции стали следствием финансирования нардепом терроризма и поставок угля с оккупированных территорий ОРДЛО. Эти телеканалы считаются основным рупором кремлевской пропаганды в Украине. И хотя официально владельцем медиахолдинга является Козак, настоящий бенефициар телеканалов — Виктор Медведчук, кум Владимира Путина.