Исламские террористы пытались «залечь на дно» на Киевщине — их нашла СБУ (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n150285-islamskie-terroristy-pytalis-zalech-na-dno-na-kievschine-ih-nashla-sbu-foto-video.htmlРакурс
Исламские боевики международной террористической организации «Исламское государство» действовали на Киевщине. Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила ячейку террористов, лидером которой оказался боевик, находящийся в розыске в одной из стран Восточной Европы за участие в боевых действиях в Сирии.
В 2019 году по поддельным документам он прибыл в Украину и подобрал группу «единомышленников», все участники которой являются иностранцами. Об этом сообщает
пресс-служба СБУ.
Сотрудники СБУ установили, что участники организации подделывали паспорта граждан Украины и Российской Федерации и легализовали на территории Украины выходцев из стран Ближнего
Востока и Центральной Азии.
По версии следствия, часть из террористов являются действующими боевиками «Исламского государства». Известно, что боевики планировали «отсидеться» в Украине после совершенных преступлений, и вербовать потенциальных сторонников, распространяя экстремистскую литературу.
СБУ провела девять обысков по адресам проживания и укрытия фигурантов дела. Во время следственных действий изъято такие средства:
взрывоопасное вещество с содержанием тротила;
гранату Ф-1;
восемь гранатометным выстрелов
иностранную валюту;
банковские карточки;
черновики с записями финансовых переводов в Сирию.
Также у исламских террористов обнаружили символику международной террористической организации «Исламское государство», религиозно-экстремистскую литературу автора, причастного к вербовке
боевиков. К материалам уголовного производства привлекли и переписку участников организации с боевиками «Исламского государства» за рубежом. В ней злоумышленники обсуждали
возвращение в Сирию для участия в боевых действиях.
Расследование проводится в рамках уголовного производства по ч.1 ст. 258−3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, ранее мы сообщали, что боевика международной террористической организации «Исламское государство» задержали в Киеве. Задержанный, который входил к руководящему звену террористов «ИД», оказался выходцем из одной из постсоветских стран. В свое время исламист был заместителем известного чеченского боевика Ахмеда Чатаева, которого подозревают в организации теракта в турецком аэропорту Ататюрк в 2016 году.