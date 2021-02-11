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Ракурс
Задержание исламских террористов. Фото: СБУ

Исламские террористы пытались «залечь на дно» на Киевщине — их нашла СБУ (ФОТО, ВИДЕО)

11 фев 2021, 12:21
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Исламские боевики международной террористической организации «Исламское государство» действовали на Киевщине. Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила ячейку террористов, лидером которой оказался боевик, находящийся в розыске в одной из стран Восточной Европы за участие в боевых действиях в Сирии.

В 2019 году по поддельным документам он прибыл в Украину и подобрал группу «единомышленников», все участники которой являются иностранцами. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Сотрудники СБУ установили, что участники организации подделывали паспорта граждан Украины и Российской Федерации и легализовали на территории Украины выходцев из стран Ближнего Востока и Центральной Азии.

Задержание исламских террористов. Фото: СБУ
Задержание исламских террористов. Фото: СБУ

По версии следствия, часть из террористов являются действующими боевиками «Исламского государства». Известно, что боевики планировали «отсидеться» в Украине после совершенных преступлений, и вербовать потенциальных сторонников, распространяя экстремистскую литературу.

Задержание исламских террористов. Фото: СБУ
Задержание исламских террористов. Фото: СБУ
СБУ провела девять обысков по адресам проживания и укрытия фигурантов дела. Во время следственных действий изъято такие средства:

  • взрывоопасное вещество с содержанием тротила;

  • гранату Ф-1;

  • восемь гранатометным выстрелов

  • иностранную валюту;

  • банковские карточки;

  • черновики с записями финансовых переводов в Сирию.


Также у исламских террористов обнаружили символику международной террористической организации «Исламское государство», религиозно-экстремистскую литературу автора, причастного к вербовке боевиков. К материалам уголовного производства привлекли и переписку участников организации с боевиками «Исламского государства» за рубежом. В ней злоумышленники обсуждали возвращение в Сирию для участия в боевых действиях.

Задержание исламских террористов. Фото: СБУ
Задержание исламских террористов. Фото: СБУ

Расследование проводится в рамках уголовного производства по ч.1 ст. 258−3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее мы сообщали, что боевика международной террористической организации «Исламское государство» задержали в Киеве. Задержанный, который входил к руководящему звену террористов «ИД», оказался выходцем из одной из постсоветских стран. В свое время исламист был заместителем известного чеченского боевика Ахмеда Чатаева, которого подозревают в организации теракта в турецком аэропорту Ататюрк в 2016 году.

Источник: Ракурс


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