Серый журавль. Фото: Аскания Нова

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Массовая гибель серых журавлей в херсонском заповеднике «Аскания-Нова» связана с отравлением. Экоинспекция Херсонской области подтвердила факт отравления журавлей, умерших в январе.

Токсическое зерно птицы съели за пределами заповедника. Об этом идет речь в ответе на депутатский запрос межфракционного объединения «Гуманная страна», сообщает UAanimals.



Известно, что около 200 особей умерли в результате отравления, которое повлекло за собой отек легких. Каким именно веществом было отравлено зерно пока неизвестно.

Они вылетали за пределы ядра заповедника и за пределы самого заповедника кормиться. И так случилось, что они нашли поле, обработанное химикатами. Мы зафиксировали смерть большинства стаи, которая остановилась в «Аскании-Новой». Это очень печальный момент, поскольку за свою жизнь я ни разу не встречал такой массовой гибели краснокнижных животных, — заявил директор заповедника Виктор Гавриленко.

До этого руководительница Госслужбы по вопросам безопасности пищевых продуктов Владислава Магалецкая заявила, что во внутренних органах птиц нашли следы агрохимикатов. По ее словам, смерть птиц стала следствием борьбы с грызунами на полях или безответственным подходом к утилизации протравленного зерна, которое могли выбросить на поле.





Вследствие гибели птиц убытки составляют более 2,7 млн грн. По данным Красной книги, в Украине насчитывается от 500−600 до 700−850 пар серых журавлей. Как известно, биосферный заповедник «Аскания-Нова» имени Фридриха Фальц-Фейна расположен в Чаплинском районе Херсонской области на площади 33,3 тыс. га.

Напомним, ранее мы сообщали, что сотни журавлей вымерли в заповеднике «Аскания-Нова» в Херсонской области. За неделю погибли около 185 серых журавлей, которые занесены в Красную книгу. Правоохранители открыли уголовное производство по ст. 239 (загрязнение или порча земель) Уголовного кодекса Украины.