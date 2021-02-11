Стихия ударит и с моря — синоптики обновили предупреждение

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Сложные погодные условия продолжают испытывать Украину на прочность. Синоптики и спасатели предупредили о новом ударе стихии — неблагоприятные погодные условия теперь ожидают и на акваториях Черного и Азовского морей.

12 февраля в Черном море (кроме восточной части) и Азовском море прогнозируют порывы ветра 25−28 м/с. Высота волн на Черном море будет достигать 3−5 м, на Азовском — 1,5−2 м. В северо-западной части Черного моря возможно быстрое обледенение судов.

11−12 февраля из-за снегопадов и метели на высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей сохраняется, а в горах Львовской области ожидается значительная снеголавинная опасность.

В связи с интенсивным приростом снега в горах Львовской области открыли лавиноопасный период.

Между тем снегопад в Киеве будет продолжаться без остановки до вечера субботы. Жителей Киева просят временно отказаться от пользования собственными автомобилями.

Об этом со ссылкой на прогноз метеорологов сообщила пресс-служба КГГА.

В связи с такой ситуацией киевская городская власть призвала жителей столицы не использовать собственные авто во время снегопада, а также не оставлять машины на обочинах, в крайних полосах дорог. Кроме этого, киевлян просят по возможности во время движения предоставлять коммунальной спецтехнике преимущество на дорогах.

Водителей предупреждают о выпадении снега и советуют воздержаться от путешествий автомобилем и не оставлять автотранспорт вдоль дорог, потому что это мешает убирать снег.