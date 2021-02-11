Лопес. Фото: Footballua

https://racurs.ua/ua/n150305-slava-ukrayini-lopes-zagovoryv-ukrayinskou-pislya-peremogy-nad-lomachenkom-video.html

Ракурс

Теофімо Лопес, абсолютний чемпіон світу в легкій вазі, який відібрав титули в українського боксера Василя Ломаченка, звернувся до своїх українських уболівальників зі словами подяки за підтримку.

Відеозвернення Лопеса опублікував в Instagram спортивний юрист Микола Ковальчук, який співпрацює з американським боксером.





Лопес передав своїм українським фанатам полумʼяний привіт.

Усім привіт. Це Теофімо Лопес. Хочу подякувати всім своїм фанам і прихильникам з України. Слава Україні! — сказав Лопес, вимовивши останню фразу українською мовою.

Багатьом користувачам соцмережі сподобалося відеозвернення американця.

«Браво!», «Лопес красава», «Це був контрольний постріл», — написали користувачі в коментарях.

Як відомо, український боксер Василь Ломаченко в обʼєднавчому бою за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі на арені MGM Grand в американському Лас-Вегасі програв Теофімо Лопесу.

Зауважимо, що Василь Ломаченко відомий своїми проросійськими поглядами. У вересні 2019 року він повідомив, що вважає, що російсько-української війни з 2014 року не існує, є лише «дільба нагорі». 9 січня 2020 року Ломаченко потрапив у скандал через розміщення у власному профілі Instagram відео, де у кадрі були російські військові. У мережі боксера почали лаяти й дорікати за те, що він таким чином підтримує анексію Криму і підтримує ворогів.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Василь Ломаченко після поразки на користь американського боксера Теофімо Лопеса розгубив відразу 17 позицій в рейтингу кращих боксерів світу. Після поразки він опустився з дев’ятої на 27-ому сходинку.