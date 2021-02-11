Лопес. Фото: Footballua

https://racurs.ua/n150305-slava-ukraine-lopes-zagovoril-na-ukrainskom-posle-pobedy-nad-lomachenko-video.html

Ракурс

Теофимо Лопес, абсолютный чемпион мира в легком весе, который отобрал титулы у украинского боксера Василия Ломаченко, обратился к своим украинским поклонникам со словами благодарности за поддержку.

Видеообращение Лопеса опубликовал в Instagram спортивный юрист Николай Ковальчук, который сотрудничает с американским боксером.

Лопес передал своим украинским фанатам пламенный привет.

Всем привет. Это Теофимо Лопес. Хочу поблагодарить всех своих фанов и сторонникам из Украины. Слава Украине! — сказал Лопес, произнеся последнюю фразу на украинском языке.

Многим пользователям соцсети понравилось видеообращение американца.

«Браво!», «Лопес красава», «Это был контрольный выстрел», — написали пользователи в комментариях.

Как известно, украинский боксер Василий Ломаченко в объединительном бою за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе на арене MGM Grand в американском Лас-Вегасе проиграл Теофимо Лопесу.

Отметим, что Василий Ломаченко известен своими пророссийскими взглядами. В сентябре 2019 года он сообщил, что считает, что российско-украинской войны с 2014 года не существует, а есть лишь «дележка наверху». 9 января 2020 года Ломаченко попал в скандал из-за размещения в собственном профиле Instagram видео, где в кадре были российские военные. В сети боксера начали ругать и упрекать за то, что он таким образом поддерживает аннексию Крыма и врагов.

Напомним, ранее мы сообщали, что Василий Ломаченко после поражения в пользу американского боксера Теофимо Лопеса потерял сразу 17 позиций в рейтинге лучших боксеров мира. Он опустился с девятой строчки на 27-ю.