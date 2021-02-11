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Ракурс
Зеленский открыл на Банковой «офис влюбленных», фото — ФБ В.Омеляна

Зеленский открыл на Банковой «офис влюбленных» (ФОТО)

11 фев 2021, 16:38
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В Киеве ко Дню святого Валентина — Дня влюбленных — возле Офиса президента на улице Банковой установили «домик любви».

Власть обустроила его на том же месте, где раньше была резиденция Святого Николая. Инсталляция к 14 февраля — это красно-розовая палатка с яркими надписями о любви.

В палатке на одной из стен в несколько рядов расположены карнизы для замков.

Зеленский открыл на Банковой "офис влюбленных"

Зеленский открыл на Банковой "офис влюбленных"

Инсталляция к 14 февраля появилась на Банковой на том же месте, где раньше была резиденция Святого Николая.


Как свидетельствуют фото с Банковой, в палатке у поставленного в углу электрорадиатора греется персонал. Несколько пар здесь уже оставили свои замки.

Зеленский открыл на Банковой "офис влюбленных", фото — КП

Источник: Ракурс


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