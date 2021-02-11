Зеленский открыл на Банковой «офис влюбленных», фото — ФБ В.Омеляна

https://racurs.ua/n150308-zelenskiy-otkryl-na-bankovoy-ofis-vlublennyh-foto.html

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В Киеве ко Дню святого Валентина — Дня влюбленных — возле Офиса президента на улице Банковой установили «домик любви».

Власть обустроила его на том же месте, где раньше была резиденция Святого Николая. Инсталляция к 14 февраля — это красно-розовая палатка с яркими надписями о любви.

В палатке на одной из стен в несколько рядов расположены карнизы для замков.

Инсталляция к 14 февраля появилась на Банковой на том же месте, где раньше была резиденция Святого Николая.

Как свидетельствуют фото с Банковой, в палатке у поставленного в углу электрорадиатора греется персонал. Несколько пар здесь уже оставили свои замки.