Погода в Україні. Фото: korrespondent.net

https://racurs.ua/ua/n150312-snig-ojeledycya-ta-sylnyy-viter-pogoda-v-ukrayini-12-lutogo-karta.html

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Погода в Україні 12 лютого очікується хмарна з проясненнями, в північних і західних областях випаде сніг.

У південних, центральних і східних регіонах країни пройде мокрий сніг з переходом у дощ, на дорогах утвориться ожеледиця, повідомляє український Гідрометцентр.

Вітер північно-західний, південно-західний, 5−15 м/с, пориви до 18−21 м/с.

Синоптики попереджають про потенційно небезпечні погодні умови.

Погода в Києві очікується зі снігом вдень та вночі. Температура повітря протягом доби буде однаковою — 9−11° нижче нуля.

Погода в Харкові буде з дощем та мокрим снігом, синоптики прогнозують 4−6° морозу.

Погода в Одесі також очікується сніжна. Вночі температура повітря буде 2−5° морозу, а вдень стовпчики термометру покажуть 7−9 нижче нуля.

Погода у Львові буде з опадами — вдень та вночі прогнозують сніг. Стовпчики термометра вночі покажуть 12−13° нижче нуля, а вдень буде 10−12° морозу.

Погода в Карпатах очікується зі снігом протягом доби. Вночі температура повітря буде 10−12° морозу, вдень прогнозують 9−10° нижче нуля.

Синоптик Наталка Діденко поділилася прогнозом погоди на своїй сторінці у Facebook.

12 лютого північно-західний вітер в Україні буде сильним, штормовим. Посилення вітру відповідно посилює відчуття холоду, знижує так звану температуру комфорту. У Києві завтра передбачається сніг, вдень він слабшатиме. Надалі жвавий Volker залишить межі України, а потужний північний антициклон Helida нарешті перерве цю серію південних циклонів. До нас йде суттєве похолодання! — прогнозує Діденко.

Геомагнітна обстановка в Україні 12 лютого очікується відносно спокійна, зранку та ввечері прогнозують невеликі збурення.

Нагадаємо, у Києві лютий 2021 року може бути найбільш сніжним за останні півстоліття. До 14 лютого сніговий покрив, як очікується, зросте до 70−75 см.