НАТО перехопило російські літаки над Чорним морем

Винищувач НАТО МіГ-21 брав участь у перехопленні російських літаків, фото: Adrian Dulau Virusu

https://racurs.ua/ua/n150313-nato-perehopylo-rosiyski-litaky-nad-chornym-morem.html

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Винищувачі НАТО впродовж останніх днів здійснювали перехоплення та подальший супровід російських літаків над Чорним морем та біля берегів Норвегії.

Про це повідомляє прес-служба Об'єднаного командування повітряних сил НАТО.

Так, в Норвегії 9 лютого два літаки НАТО були підняті з авіабази Буде для перехоплення двох російських бомбардувальників далекого радіусу дії Ту-160, які наблизилися до узбережжя країни.

Наступного дня, 10 лютого, літак МіГ-21 ВПС Румунії, винищувачі МіГ-29 болгарських ВПС та літаки F-16 ВПС Туреччини були задіяні у перехопленні групи російських літаків, до складу яких входили бомбардувальники Ту-22 та винищувачі супроводу.

Зазначається, що російські літаки, які пролітали поблизу території НАТО, не передавали код транспондера, який вказує на місце їх розташування, не зв’язувалися з авіадиспетчерами та не подавали план польоту.

Це може створювати небезпеку для цивільного повітряного руху, — наголошується в заяві НАТО.



Літаки НАТО повернулися на свою базу після того, як російські військові літаки залишили район.

Нагадаємо, генсек НАТО Єнс Столтенберг нещодавно запевнив, що Північноатлантичний альянс не допустить домінування Росії в Чорному морі.