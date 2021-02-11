Меру Одеси скасовано виправдувальний вирок у корупційній справі

Геннадій Труханов, фото: «Слово і Діло»

https://racurs.ua/ua/n150314-meru-odesy-skasovano-vypravduvalnyy-vyrok-u-korupciyniy-spravi.html

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Геннадію Труханову, меру Одеси, скасовано виправдувальний вирок у «справі заводу «Краян».

Відповідне рішення сьогодні, 11 лютого, ухвалила Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (ВАКС). Про це повідомляє прес-служба ВАКС.

Також скасовано виправдальні вироки іншим обвинувачуваним.

Отже, ВАКС задовольнив відповідну скаргу антикорупційного прокурора щодо скасування виправдовувального вироку Малиновського районного суду Одеси від 4 липня 2019 року.

Тепер справу повторно розглядатимуть у суді першої інстанції, котрим цього разу буде вже Вищий антикорупційний суд.

Антикорупційні органи звинувачують Труханова у причетності до схеми із заволодіння коштами міського бюджету, в результаті чого громаді було завдано збитків на суму 92 млн грн. На думку слідства, кошти було присвоєно в результаті придбання за завищеною ціною адміністративні будівлі збанкрутілого заводу «Краян».

Окрім Труханова, обвинувачуваними у цій справі є його заступник Павло Вугельман, колишній очільник постійної комісії міськради з комунальної власності Василь Шкрябай, колишній директор муніципального департаменту комунальної власності Олексій Спектор та його заступник Володимир Радіонов, а також очільники кількох підприємств.

Нагадаємо, у 2018 році НАБУ пояснило, як, на думку слідства, Труханов заволодів коштами міського бюджету в ситуації із заводом «Краян».