Під Горлівкою загинув Олександр Глушко, фото: «Главком»

https://racurs.ua/ua/n150315-nazvano-im-ya-vbytogo-snayperom-viyskovogo-foto.html

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На Донбасі сьогодні, 11 лютого, від кулі снайпера російсько-терористичних військ загинув полтавець Олександр Глушко, який служив в інженерно-саперному взводі однієї з бригад, що входить до складу Десантно-штурмових військ ЗСУ.

Про це повідомив очільник Полтавської облдержадміністрації Олег Синєгубов, інформує прес-служба відомства.

Глушко загинув в районі розташованого неподалік Горлівки селища Зайцеве Донецької області.

Сьогодні станом на 17.00 було зафіксовано два обстріли українських позиції в зоні операції Об'єднаних сил (ООС). Про це повідомляє прес-служба штабу ООС.

В районі Зайцевого окупанти здійснили прицільний обстріл зі снайперської зброї, поранений військовий помер під час евакуації до шпиталю.

На Приазов’ї в районі населеного пункту Водяне окупанти відкривали вогонь у бік позицій українських військових з ручного протитанкового гранатомета.