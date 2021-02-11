Названо ім’я вбитого снайпером військового (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n150315-nazvano-im-ya-vbytogo-snayperom-viyskovogo-foto.htmlРакурс
На Донбасі сьогодні, 11 лютого, від кулі снайпера російсько-терористичних військ загинув полтавець Олександр Глушко, який служив в інженерно-саперному взводі однієї з бригад, що входить до складу Десантно-штурмових військ ЗСУ.
Про це повідомив очільник Полтавської облдержадміністрації Олег Синєгубов, інформує прес-служба відомства.
Глушко загинув в районі розташованого неподалік Горлівки селища Зайцеве Донецької області.
Сьогодні станом на 17.00 було зафіксовано два обстріли українських позиції в зоні операції Об'єднаних сил (ООС). Про це повідомляє прес-служба штабу ООС.
В районі Зайцевого окупанти здійснили прицільний обстріл зі снайперської зброї, поранений військовий помер під час евакуації до шпиталю.
На Приазов’ї в районі населеного пункту Водяне окупанти відкривали вогонь у бік позицій українських військових з ручного протитанкового гранатомета.
На обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкрили вогонь у відповідь, — зазначається в повідомленні.