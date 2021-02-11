12 лютого відзначають Китайський новий рік

https://racurs.ua/ua/n150316-12-lutogo-vidznachaut-kytayskyy-novyy-rik-ta-den-darvina.html

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12 лютого відзначатимуть Китайський новий рік, який припадає на перший новий місяць першого місяця року. Для китайців настане 4719 рік.

Кожен рік за цією традицією присвячений певній тварині, кольору і стихії. Так, 2021 рік буде роком Білого Металевого Бика.

Свято пов’язане з давньою китайською легендою про жахливе морське чудовисько Нянь. Згідно з легендою, воно на початку року заглядає в будинки та пожирає запаси зерна, худобу і дітей. Вважається, що Нань боїться сміху, радості, червоного кольору і хлопавок, тож, щоб його прогнати, люди прикрашають вулиці і будинки червоними ліхтариками, аплікаціями, написами та запускають феєрверки.

Також 12 лютого у світі відзначається День Дарвіна — міжнародне свято, приурочене до дня народження Чарльза Дарвіна, англійського вченого, який створив теорію еволюції.

Це свято присвячене популяризації науки.

Дарвін народився 12 лютого 1809 року в місті Шрусбері (Англія).

Православна церква цього дня відзначає День трьох святителів — Василя Великого, Григорія Богослова та константинопольського патріарха Іоанна Златоуста — Отців церкви, які формально завершили догмат про Святу Трійцю.

Вшанування цих святителів в один день символізує, що вони є рівними за значенням їхнього вкладу.

Народні прикмети: