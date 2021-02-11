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Ракурс
12 лютого відзначають Китайський новий рік

12 лютого відзначають Китайський новий рік та День Дарвіна

11 лют 2021, 19:59
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12 лютого відзначатимуть Китайський новий рік, який припадає на перший новий місяць першого місяця року. Для китайців настане 4719 рік.

Кожен рік за цією традицією присвячений певній тварині, кольору і стихії. Так, 2021 рік буде роком Білого Металевого Бика.

Свято пов’язане з давньою китайською легендою про жахливе морське чудовисько Нянь. Згідно з легендою, воно на початку року заглядає в будинки та пожирає запаси зерна, худобу і дітей. Вважається, що Нань боїться сміху, радості, червоного кольору і хлопавок, тож, щоб його прогнати, люди прикрашають вулиці і будинки червоними ліхтариками, аплікаціями, написами та запускають феєрверки.

Також 12 лютого у світі відзначається День Дарвіна — міжнародне свято, приурочене до дня народження Чарльза Дарвіна, англійського вченого, який створив теорію еволюції.

Це свято присвячене популяризації науки.

Дарвін народився 12 лютого 1809 року в місті Шрусбері (Англія).

Православна церква цього дня відзначає День трьох святителів — Василя Великого, Григорія Богослова та константинопольського патріарха Іоанна Златоуста — Отців церкви, які формально завершили догмат про Святу Трійцю.


Вшанування цих святителів в один день символізує, що вони є рівними за значенням їхнього вкладу.

Народні прикмети:

  • червоний Місяць цього дня — до сильного вітру;
  • якщо цього дня зайці в сади приходять — варто очікувати морозів;
  • якщо дерева вкрилися інеєм — очікується потепління;
  • якщо миші з-під лісової підстилки виходять на сніг — наближається відлига;
  • якщо кінь на землю лягає - варто очікувати тепла або снігу.

Джерело: Ракурс


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