12 лютого відзначають Китайський новий рік та День Дарвінаhttps://racurs.ua/ua/n150316-12-lutogo-vidznachaut-kytayskyy-novyy-rik-ta-den-darvina.htmlРакурс
12 лютого відзначатимуть Китайський новий рік, який припадає на перший новий місяць першого місяця року. Для китайців настане 4719 рік.
Кожен рік за цією традицією присвячений певній тварині, кольору і стихії. Так, 2021 рік буде роком Білого Металевого Бика.
Свято пов’язане з давньою китайською легендою про жахливе морське чудовисько Нянь. Згідно з легендою, воно на початку року заглядає в будинки та пожирає запаси зерна, худобу і дітей. Вважається, що Нань боїться сміху, радості, червоного кольору і хлопавок, тож, щоб його прогнати, люди прикрашають вулиці і будинки червоними ліхтариками, аплікаціями, написами та запускають феєрверки.
Також 12 лютого у світі відзначається День Дарвіна — міжнародне свято, приурочене до дня народження Чарльза Дарвіна, англійського вченого, який створив теорію еволюції.
Це свято присвячене популяризації науки.
Дарвін народився 12 лютого 1809 року в місті Шрусбері (Англія).
Православна церква цього дня відзначає День трьох святителів — Василя Великого, Григорія Богослова та константинопольського патріарха Іоанна Златоуста — Отців церкви, які формально завершили догмат про Святу Трійцю.
Вшанування цих святителів в один день символізує, що вони є рівними за значенням їхнього вкладу.
Народні прикмети:
- червоний Місяць цього дня — до сильного вітру;
- якщо цього дня зайці в сади приходять — варто очікувати морозів;
- якщо дерева вкрилися інеєм — очікується потепління;
- якщо миші з-під лісової підстилки виходять на сніг — наближається відлига;
- якщо кінь на землю лягає - варто очікувати тепла або снігу.