ГСЧС опровергает сообщения о схождении лавины на трассу Киев-Чоп

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ГСЧС опровергает информацию о схождении лавины в Карпатах
ГСЧС опровергает сообщения о схождении лавины на трассу Киев-Чопhttps://racurs.ua/n150321-gschs-oprovergaet-soobscheniya-o-shojdenii-laviny-na-trassu-kiev-chop.htmlРакурс
ГСЧС опровергает сообщения о якобы схождении в Карпатах лавины на трассу Киев-Чоп, которая перекрыла движение по автодороге.
В ведомстве утверждают, что соответствующее видео, которые распространилось по интернету, является фейком и на самом деле было снято в Швейцарии. Об этом сообщает агентство «Укринформ» со ссылкой на Управление ГСЧС Закарпатья.
В ведомстве уверяют, что к ним и другим службам никаких сообщений о схождении такой лавины не поступало.
Видео, которое распространяют в сети с якобы лавиной, сходящей на трассу Киев-Чоп — это фейк, — отмечают в ведомстве.
В интернете сегодня, 11 февраля, появилось снятое якобы очевидцами инцидента видео схождения лавины на автомобильную дорогу Чоп-Киев.
Напомним, в сентябре 2020 года хакеры взломали сайт Нацполиции и распространили через него фейковые новости, в частности о якобы аварии на Ровенской АЭС.
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