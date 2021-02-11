ГСЧС опровергает сообщения о схождении лавины на трассу Киев-Чоп

ГСЧС опровергает информацию о схождении лавины в Карпатах

https://racurs.ua/n150321-gschs-oprovergaet-soobscheniya-o-shojdenii-laviny-na-trassu-kiev-chop.html

Ракурс

ГСЧС опровергает сообщения о якобы схождении в Карпатах лавины на трассу Киев-Чоп, которая перекрыла движение по автодороге.

В ведомстве утверждают, что соответствующее видео, которые распространилось по интернету, является фейком и на самом деле было снято в Швейцарии. Об этом сообщает агентство «Укринформ» со ссылкой на Управление ГСЧС Закарпатья.

В ведомстве уверяют, что к ним и другим службам никаких сообщений о схождении такой лавины не поступало.

Видео, которое распространяют в сети с якобы лавиной, сходящей на трассу Киев-Чоп — это фейк, — отмечают в ведомстве.

В интернете сегодня, 11 февраля, появилось снятое якобы очевидцами инцидента видео схождения лавины на автомобильную дорогу Чоп-Киев.

Напомним, в сентябре 2020 года хакеры взломали сайт Нацполиции и распространили через него фейковые новости, в частности о якобы аварии на Ровенской АЭС.