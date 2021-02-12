Окупанти на Донбасі вбили бійця ЗСУ. Фото: Цензор.НЕТ

https://racurs.ua/ua/n150324-okupanty-na-donbasi-vbyly-biycya-zsu.html

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Український військовий загинув 11 лютого у зоні бойових дій в Донецькій області.

Близько 20.45 проросійські бойовики стріляли з великокаліберного кулемета неподалік Новомихайлівки. Внаслідок обстрілів загинув один боєць Збройних сил України. На місці події працювали військові та група оперативного реагування військової служби правопорядку ЗСУ. Про це повідомило Оперативно-тактичне угруповання «Схід» на власній сторінці у Facebook.

Командування запевнило, на обстріл російських агресорів «було надано адекватну відповідь». Рідним та близьким загиблого героя висловили співчуття.

В штабі ООС зазначили, що 11 лютого в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано п’ять порушень режиму припинення вогню. А від початку поточної доби, 12 лютого, порушення режиму припинення вогню не фіксувалися.

Нагадаємо, 11 лютого в районі Зайцевого на Донбасі російський снайпер поранив українського військового, який помер під час евакуації до шпиталю. Згодом стало відомо, що загиблий — полтавець Олександр Глушко, який служив в інженерно-саперному взводі однієї з бригад, що входить до складу Десантно-штурмових військ ЗСУ.

Вчора, 11 лютого, президент України Володимир Зеленський з послами G7 відвідав позиції українських захисників на Донбасі. Командувач Об'єднаних сил генерал-лейтенант Володимир Кравченко доповів главі держави, що ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил «залишається контрольованою», а українські військові «чітко виконують взяті на себе зобов’язання щодо дотримання мінських домовленостей».