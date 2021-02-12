Оккупанты на Донбассе убили бойца ВСУ. Фото: Цензор.НЕТ

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Ракурс

Украинский военный погиб 11 февраля в зоне боевых действий в Донецкой области.

Около 20.45 пророссийские боевики стреляли из крупнокалиберного пулемета неподалеку Новомихайовки. В результате обстрелов погиб один боец Вооруженных сил Украины. На месте происшествия работали военные и группа оперативного реагирования военной службы правопорядка ВСУ. Об этом сообщила Оперативно-тактическая группировка «Восток» на собственной странице в Facebook.

Командование заверило, на обстрел российских агрессоров «был дан адекватный ответ». Родным и близким погибшего героя выразили соболезнования.

В штабе ООС отметили, что 11 февраля в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировали п’ять нарушений режима прекращения огня. А с начала текущих суток, 12 февраля, нарушение режима прекращения огня не фиксировалось.

Напомним, 11 февраля в районе Зайцево на Донбассе российский снайпер ранил украинского военного, который умер во время эвакуации в госпиталь. Впоследствии стало известно, что погибший — полтавец Александр Глушко, который служил в инженерно-саперном взводе одной из бригад, которая входит в состав Десантно-штурмовых войск ВСУ.

Вчера, 11 февраля, президент Украины Владимир Зеленский с послами G7 посетил позиции украинских защитников на Донбассе. Командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Владимир Кравченко доложил главе государства, что ситуация в районе проведения операции Объединенных сил «остается контролируемой», а украинские военные «четко выполняют взятые на себя обязательства по соблюдению минских договоренностей».