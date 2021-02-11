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Ракурс
В Украине вскоре должна начаться вакцинация от коронавируса, фото: Черяхивская РГА

В Минздраве назвали вакцину от коронавируса, которая первой придет в Украину (ВИДЕО)

11 фев 2021, 23:15
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Вакцина от коронавируса, разработанная шведско-британской фармацевтической компанией AstraZeneca, может поступить в Украину первой.

Виктор Ляшко, главный санитарный врач Украины, заявил об этом в эфире телепрограммы «Право на власть».

По словам Ляшко, в настоящее время еще уточняются бюрократические моменты по поставкам в Украину вакцины Pfizer, которую наше государство должно бесплатно получить в рамках глобальной инициативы COVAX — 117 тыс. доз.

Ждем вакцину Pfizer. Но первой может быть и вакцина AstraZeneca, которую закупили за бюджетные деньги. Пока что два продукта ожидаем на следующей неделе, — отметил он.

Ляшко отметил, что и вакцина от и Pfizer, и вакцина от AstraZeneca уже одобрены ВОЗ и разрешена для использования в экстренных чрезвычайных ситуациях.

В Украине вакцины будут использоваться только после того, как они будут зарегистрированы в Украине, — отметил Ляшко.


Напомним, в Еврокомиссии недавно сообщили, что Польша перепродаст Украине на бесприбыльной основе 1,2 млн доз вакцины AstraZeneca.

Источник: Ракурс


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