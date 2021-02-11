Владимир Зеленский, фото: «Зеленський.UA»

https://racurs.ua/n150322-zelenskiy-rasskazal-budut-li-zakryvat-telekanal-nash.html

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Владимир Зеленский, президент Украины заверил, что закрытие телеканала «Наш» не планируется.

Об этом он заявил во время пресс-брифинга, который состоялся во время его поездки в зону проведения операции Объединенных сил (ООС).

Мы, кстати, в целом, если вы видели, наши телеканалы не закрывали, мы закрывали их, — добавил Зеленский, отвечая на вопрос о возможности закрытия телеканала «Наш».

Зеленский 2 февраля подписал указ о введении санкции против «правой руки» пророссийского политика Виктора Медведчука — нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака, которому юридически принадлежат телеканалы Newsone, «112 Украина» и Zik.

В результате эти телеканалы были заблокированы.

После введения Зеленским санкций против Козака в Киеве прошли несколько митингов, участники которых требовали закрыть также и телеканал «Наш», называя его «рупором Кремля».

Юридически этот телеканал принадлежит Владимиру Мураеву — отцу бывшего нардепа из «Партии регионов» и «Оппозиционного блока» Евгения Мураева.

В Нацсовете по вопросам телевидения и радиовещания недавно заявили о намерении просить суд забрать лицензию у «Наш», поскольку он, как и заблокированные недавно телеканалы, получил от этого ведомства ряд предупреждений о нарушениях.