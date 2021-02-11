Володимир Зеленський, фото: «Зеленський.UA»

https://racurs.ua/ua/n150322-zelenskyy-rozpoviv-chy-zakryvatymut-telekanal-nash.html

Ракурс

Володимир Зеленський, президент України, запевнив, що закриття телеканалу «Наш» не планується.

Про це він заявив під час прес-брифінгу, який відбувся під час його поїздки до зони проведення операції Об'єднаних сил (ООС).

«Ми, до речі, в цілому, якщо ви побачили, наші телеканали не закривали, ми закривали їхні», — додав Зеленський, відповідаючи на питання щодо можливості закриття телеканалу «Наш».

Зеленський 2 лютого підписав указ про запровадження санкції проти «правої руки» проросійського політика Віктора Медведчука — нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака, котрому юридично належать телеканали Newsone, «112 Україна» та Zik.

В результаті ці телеканали були заблоковані.

Після запровадження Зеленським санкцій проти Козака у Києві відбулися кілька мітингів, учасники яких вимагали закрити також і телеканал «Наш», називаючи його «рупором Кремля».

Юридично цей телеканал належить Володимиру Мураєву — батькові колишнього нардепа із «Партії регіонів» та «Опозиційного блоку» Євгена Мураєва.

У Нацраді з питань телебачення і радіомовлення нещодавно заявили про намір просити суд забрати ліцензію в «Наш», оскільки він, як і заблоковані нещодавно телеканали, отримав від цього відомства низку попереджень щодо порушень.