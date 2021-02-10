Польша перепродаст Украине вакцину AstraZeneca по себестоимости

Украина готовится к вакцинации от коронавируса, фото: «Газета.ру»

https://racurs.ua/n150257-polsha-pereprodast-ukraine-vakcinu-astrazeneca-po-sebestoimosti.html

Ракурс

Польша перепродаст Украине на бесприбыльной основе 1,2 млн доз созданной компанией AstraZeneca вакцины от коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис заявил во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.

Еврокомиссия помогает Польше в перепродаже 1,2 млн доз вакцины AstraZeneca Украине. Закупочное соглашение ЕС позволяет перепродать эти вакцины на бесприбыльной основе, — отметил Домбровскис.

По его словам, в этом вопросе комиссия помогает обсуждать условия контракта, транспортные и условия доставки из Польши в Украину этих вакцин.

Домбровскис также отметил, что Евросоюз беспокоит влияние в Украине российской дезинформации относительно процесса вакцинации, поэтому ЕС готов помогать Украине бороться против этой дезинформации.

Вице-президент Еврокомиссии отметил, что ЕС также переориентировал некоторые действующие и будущие программы помощи на общую сумму более 190 млн евро, которые направили Украине для того, чтобы справиться с последствиями пандемии.

Напомним, НАБУ открыло дело из-за закупки Украиной китайской вакцины Sinovac по вероятно завышенной цене.