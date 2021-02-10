Україна готується до вакцинації від коронавірусу, фото: «Газета.ру»

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Польща перепродасть Україні на безприбутковій основі 1,2 млн доз створеної компанією AstraZeneca вакцини від коронавірусної хвороби COVID-19.

Про це віце-президент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс заявив під час спільної прес-конференції з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем.

Єврокомісія допомагає Польщі у перепродажі 1,2 млн доз вакцини AstraZeneca Україні. Закупівельна угода ЄС дозволяє перепродати ці вакцини на безприбутковій основі, — зазначив Домбровскіс.

За його словами, у цьому питанні комісія допомагає обговорювати контрактні умови, транспортні та умови доставки з Польщі до України цих вакцин.

Домбровскіс також зауваживі, що Євросоюз непокоїть вплив в України російської дезінформації щодо процесу вакцинації, тож ЄС готовий допомагати Україні боротися проти цієї дезінформації.

Віце-президент Єврокомісії зазначив, що ЄС також переорієнтував деякі діючи та майбутні програми допомоги на загальну суму понад 190 млн євро, які направили Україні для того, щоб впоратися з наслідками пандемії.

Нагадаємо, НАБУ відкрило справу через закупівлю Україною китайської вакцини Sinovac за ймовірно завищеною ціною.