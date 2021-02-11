Вакцинация. Фото: Istock

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Вакцинация от коронавируса активно проводится только в развитых странах, в связи с чем Европейский Союз в партнерстве с Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) начал региональную программу вакцинации стоимостью более 40 млн евро.

Вакцины по программе получат страны восточного партнерства, в частности Украина. Об этом сообщается на сайте Европейской комиссии.

Сообщается, что 40 млн евро потратят на подготовку безопасной и эффективной вакцинации населения в каждой из шести стран-партнеров — Азербайджане, Беларуси, Армении, Грузии, Молдове и Украине.

Целью программы является необходимость помочь странам получить вакцины и обеспечить их хранение, включая дозы, которые поступят по программе COVAX, а также с помощью механизма передачи вакцин партнерам от стран-членов ЕС. Помощь от ЕС и ВОЗ направлена на информирование населения о качестве вакцины и о ее безопасном применении, тренировке привлеченного к вакцинации медперсонала, разработку графиков вакцинации.

Эта новая, совместная с ВОЗ программа является свидетельством готовности ЕС поддержать наших восточных партнеров в борьбе с кризисом в сфере здравоохранения. Она основана в дополнение к помощи на сумму в 1 млрд евро, которую ЕС предоставил для помощи в противостоянии пандемии и для долгосрочной поддержки усилий по социально-экономическому восстановлению региона, — отметил еврокомиссар по вопросам соседства и расширения Оливер Варгеи.

Напомним, ранее мы сообщали, что регистрировать российскую вакцину от коронавируса «Спутник-V» официально запретили в Украине. Кабмин запретил на территории Украины регистрацию вакцин и других лекарственных препаратов для профилактики коронавируса, которые разработаны и изготовлены в Российской Федерации. Соответствующий указ уже подписал премьер-министр Денис Шмыгаль.