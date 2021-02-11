Вакцинація. Фото: Istock

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Вакцинація від коронавірусу активно проводиться лише у розвинутих країнах, у зв’язку з чим Європейський Союз у партнерстві із Всесвітньою організацією з охорони здоров’я (ВООЗ) започаткував регіональну програму вакцинації вартістю понад 40 млн євро.

Вакцини за програмою отримають країни східного партнерства, зокрема Україна. Про це повідомляється на сайті Європейської комісії.

Повідомляється, що 40 млн євро витратять для підготовки безпечної та ефективної вакцинації населення у кожній з шести країн-партнерів — Азербайджані, Білорусі, Вірменії, Грузії, Молдові і Україні.

Програма має на меті допомогти країнам отримати вакцини та забезпечити їх зберігання, включаючи ті дози, що надійдуть за програмою COVAX, а також за допомогою механізму передання вакцин партнерам від країн-членів ЄС. Допомога від ЄС та ВООЗ спрямована на інформування населення про якість вакцини та про її безпечне застосування, тренування залученого до вакцинації медперсоналу, розробку графіків вакцинації.

Ця нова, спільна з ВООЗ програма є свідченням готовності ЄС підтримати наших східних партнерів у боротьбі з кризою у сфері здоров’я. Вона започаткована на додаток до допомоги на суму в 1 млрд євро, яку ЄС дотепер надав для допомоги у протистоянні пандемії та для довгострокової підтримки зусиль із соціально-економічного відновлення регіону, — зауважив єврокомісар з питань сусідства і розширення Олівер Варгеї.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що реєструвати російську вакцину від коронавірусу «Супутник-V» офіційно заборонили в Україні. Кабмін заборонив на території України реєстрацію вакцин та інших лікарських препаратів для профілактики коронавірусу, які розроблені і виготовлені в Російській Федерації. Відповідний указ вже підписав прем'єр-міністр Денис Шмигаль.