Кращі снайпери ЗСУ демонстрували клас на зимових стрільбах

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Командування Сил спеціальних операцій Збройних сил України провело зимовий збір снайперів, які у сніжних та дощових умовах тренувалися разом з представниками Управління державної охорони України.

Протягом кількох днів кращі снайперські пари відпрацьовували нові методи контрснайперської боротьби, виконання стрільби під нахилом 90 градусів, а також проходження зони замінованого загородження в зимових умовах, — розповіли у прес-службі командування 11 лютого.

Також в навчаннях взяли участь представники компаній виробників зброї і боєприпасів, які проводили заняття та надавали допомогу під час виконання стрільб вдень і вночі.

У ЗСУ додали, що проведення таких зборів підвищує рівень підготовки особового складу і дає можливість снайперам обмінюватися досвідом роботи.

Нагадаємо, Росія продовжує активізовувати бойові дії вздовж усієї лінії розмежування, зокрема залучаючи снайперів. Внаслідок обстрілу російського снайпера зранку 11 лютого загинув захисник України.

Також 10 лютого снайпер терористів поранив військовослужбовця ЗСУ поблизу населеного пункту Піски. Про це повідомила прес-служба оперативно-тактичного угруповання «Схід». Військовослужбовця оперативно доправили в лікарню, стан його здоров’я — задовільний. 30 січня у лікарняному закладі помер військовослужбовець Збройних сил Роман Дзюбенко, поранений снайпером російської армії 26 січня в районі Попасної.