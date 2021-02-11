Лучшие снайперы ВСУ демонстрировали класс на зимних стрельбах

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Ракурс

Командование Сил специальных операций Вооруженных сил Украины в феврале провело зимний сбор снайперов, которые в сложных снежных и дождевых условиях тренировались вместе с представителями Управления государственной охраны Украины.

В течение нескольких дней лучшие снайперские пары отрабатывали новые методы контрснайперской борьбы, выполнение стрельбы под наклоном 90 градусов, а также прохождение зоны заминированного заграждения в зимних условиях, — рассказали в пресс-службе командования 11 февраля.

Также в учениях приняли участие представители компаний производителей оружия и боеприпасов, которые проводили занятия и оказывали помощь во время выполнения стрельб днем и ночью.

В ВСУ добавили, что проведение таких учений повышает уровень подготовки личного состава и дает возможность снайперам обмениваться опытом работы.

Напомним, Россия снова активизировала боевые действия вдоль всей линии разграничения, привлекая снайперов. В результате обстрела российского снайпера, сегодня, 11 февраля утром погиб защитник Украины.

10 февраля снайпер террористов ранил военнослужащего ВСУ близ населенного пункта Пески. Об этом сообщила пресс-служба оперативно-тактической группировки «Восток». Военнослужащего оперативно доставили в больницу, состояние его здоровья — удовлетворительное. 30 января в лечебном учреждении скончался военнослужащий Вооруженных сил Роман Дзюбенко, которого ранил снайпер российской армии 26 января в районе Попасной.