В Україні невдовзі має розпочатися вакцинація від коронавірусу, фото: Черяхівська РДА

https://racurs.ua/ua/n150323-u-moz-nazvaly-vakcynu-vid-koronavirusu-yaka-pershou-nadiyde-do-ukrayiny.html

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Вакцина від коронавірусу, розроблена шведсько-британською фармацевтичною компанією AstraZeneca, може надійти до України першою.

Віктор Ляшко, головний санітарний лікар України, заявив про це в ефірі телепрограми «Право на владу».

За словами Ляшка, наразі ще уточнюються бюрократичні моменти щодо постачання до України вакцини Pfizer, яку наша держава має безкоштовно отримати в межах глобальної ініціативи COVAX — 117 тис. доз.

Чекаємо вакцину Pfizer. Але першою може бути і вакцина AstraZeneca, яку закупили за бюджетні гроші. Наразі два продукти очікуємо наступного тижня, — зазначив він.

Ляшко зазначив, що і вакцина від і Pfizer, і вакцина від AstraZeneca вже схвалена ВООЗ і дозволена для використання в екстрених надзвичайних ситуаціях.

В Україні вакцини будуть використовуватися тільки після того, як вони будуть зареєстровані в Україні, — зазначив Ляшко.



Нагадаємо, у Єврокомісії нещодавно повідомили, що Польща перепродасть Україні на безприбутковій основі 1,2 млн доз вакцини AstraZeneca.