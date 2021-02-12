На юге России взрыв уничтожил супермаркет

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Ракурс

Взрыв уничтожил здание супермаркета во Владикавказе. Чрезвычайное происшествие произошло около 7.00 12 февраля.

Торговый центр «Магнит» разрушен, сообщает ТАСС со ссылкой на МВД Северной Осетии.

Здание сложилось как карточный домик. Ударная волна также повредила стекло в соседних жилых домах.

Источник «Интерфакса» сначала заявил о гибели охранника, который был единственным, кто находился в магазине в момент взрыва. Однако впоследствии местные СМИ сообщили, что ювелиру, который арендовал мастерскую в торговом центре, удалось выползти из-под завалов, а в здании якобы охраны не было.

РосСМИ пишут, что в магазине взорвался газ.