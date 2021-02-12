Курс гривны в Украине упал. Фото: flickr.com

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Ракурс

Официальный курс гривны к иностранным валютам на 12 февраля установил Национальный банк Украины.

Сегодня утром курс гривны установлен на уровне 27 грн 83 коп. за 1 долл. Гривна подешевела на 7 коп. по сравнению с предыдущим банковским днем, потому что 11 февраля 1 долл. стоил 27 грн 76 коп. Таким образом, доллар дорожает второй день подряд после снижения в течение семи рабочих дней, когда он опустился до минимума с сентября 2020 года. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

По информации ресурса «Минфин», минувшие сутки прошли положительно для гривны. Котировки просели на 10 коп. —с утренних 27 грн 86 коп./27 грн 88 коп. до 27 грн 76 коп./ 27 грн 78 коп. на конец сессии.

После 15.00 на межбанк вышел Нацбанк и купил 20 млн грн по 27 грн 78 коп., что окончательно остановило котировки четверга на отметке 27 грн 76 коп./27 грн 78 коп. в конце сессии.

Напомним, 11 февраля 2021 года НБУ устанавливал официальный курс на уровне 27 грн 76 коп. за доллар. Таким образом курс доллара внезапно вырос после достижения пятилетнего минимума.