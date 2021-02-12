Зеленский завел послов G7 на передовую — фоторепортаж с Донбасса

https://racurs.ua/n150329-zelenskiy-zavel-poslov-g7-na-peredovuu-fotoreportaj-s-donbassa.html

Ракурс

Президент Владимир Зеленский 11 февраля привел послов стран «Большой семерки» за несколько десятков метров от контактной линии на Донбассе.

Об этом сообщила пресс-служба главы государства в четверг.

Известно, что президент вместе с послом Франции Этьеном де Понсеном, послом Германии Анкой Фельдгузен, послом Великобритании Мелиндой Симмонс, временной поверенной в делах США в Украине Кристиной Куинн, послом Канады Ларисой Ґаладзою и послом Швеции Тобиасом Тибергом посетили подконтрольные Киеву территории Донбасса неподалеку линии разграничения.

Во время этого визита Зеленский и дипломаты ознакомились с «оперативной ситуацией в нескольких сотнях метров от линии соприкосновения».

Очень важно, чтобы послы дружественных и партнерских стран видели собственными глазами, что происходит на Донбассе и какие последствия вызвала война. Западные дипломаты должны получить из первых уст правдивую информацию о том, как Украина выполняет взятые на себя обязательства, — сказал Зеленский.

Также президент вручил трем военнослужащим памятные подарки.

Напомним, визит Зеленского и послов G7 сопровождался провокациями России, которая нарушала режим тишины. За прошедшие сутки снайперы России убили двух воинов ВСУ.