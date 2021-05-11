Віктор Медведчук, фото: РІА «Новости»

https://racurs.ua/ua/n154468-medvedchuk-verbuvav-ukrayinskyh-zarobitchan-dlya-rosiyi-sbu.html

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Віктор Медведчук, один із лідерів парламентської фракції «Опозиційна платформа — За життя», разом зі своїм соратником, теж депутатом з ОПЗЖ Тарасом Козаком, готували проект під назвою «Промінь», який мав вербувати українських заробітчан для Росії.

Очільник Служби безпеки України (СБУ) Іван Баканов заявив про це сьогодні, 11 травня, під час брифінгу щодо оголошення Медведчукові підозри у держзраді.

За словами Баканова, на перший погляд цей проект виглядав як намір створити організацію, котра буде дійсно опікуватися українцями, що їдуть працювати та навчатися до Росії, налагоджувати співпрацю та обмін людськими ресурсами між обома країнами.

Але справжня мета — це створення інфраструктури впливу на користь російської федерації через трудових мігрантів, які саме з України їдуть до РФ, — наголошує Баканов.

За його словами, надалі за допомогою проекту «Промінь» планувалося збирати персональні дані українців, вербувати їх, впливати на внутрішню політику нашої держави, поширюючи через них пропаганду РФ або інформацію, в контексті, який вигідний РФ.

Тобто це, на думку слідства — однозначна антиукраїнська діяльність, — додав Баканов.

Нагадаємо, за інформацією СБУ, Медведчук «злив» росіянам дані про секретний підрозділ ЗСУ.