Кредит на вакцинацію надасть Україні Світовий банк

Світовий банк надасть Україні 90 млн дол. на вакцинацію

https://racurs.ua/ua/n154467-kredyt-na-vakcynaciu-nadast-ukrayini-svitovyy-bank.html

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Світовий банк надасть Україні кредит на суму 90 млн дол. США для проведення вакцинації від коронавірусної хвороби COVDI-19.

Кредит нададуть в межах проекту «Екстрене реагування на COVID-19 та вакцинація». Про це повідомляє прес-служба Світового банку.

Зазначається, що цей проект спрямований не лише на допомогу Україні в закупівлі вакцин від коронавірусу, а й на вдосконаленні інфраструктури для зберігання та логістики вакцин:

організацію надання послуг;

відшкодування витрат постачальникам вакцин;

розширення можливостей тестувань;

посилення IT-систем;

проведення кампанії з інформування населення про вакцинацію.

Проект забезпечить відшкодування витрат Національної служби охорони здоров’я України на вакцинацію близько 10 млн людей та ефективний розподіл вакцин між пріоритетними групами, як визначено дорожньою картою проведення вакцинації в Україні, — зазначається в повідомленні.

У Світовому банку розраховують, що цей кредит допоможе Україні із закупівлею та впровадженням вакцин як у контексті міжнародної ініціативи COVAX, так й інших.

Україна вже почала вакцинувати пріоритетні групи, проте критичною на цей момент метою є прискорення темпів щеплень, водночас звертаючи увагу на групи ризику, — наголосив директор банку у східній Європі Аруп Банерджі.

Нагадаємо, на думку прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, провести вакцинацію в Україні допоможе «сарафанне радіо».