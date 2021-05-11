Алгоритм COVID-вакцинації змінять для записаних у чергу в «Дії». Фото: Громадське

https://racurs.ua/ua/n154447-algorytm-covid-vakcynaciyi-zminyat-dlya-zapysanyh-u-chergu-v-diyi.html

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Вакцинація від коронавірусу в Україні триває, до листа очікування записались понад 532 тис. українців.

Людей, які записались на щеплення від коронавірусу через «Дію», будуть вакцинувати в спеціально виділені дні на вихідних. Про це йдеться в повідомленні на сайті президента за підсумками селекторної наради з членами уряду.

Володимир Зеленський підтримав пропозицію міністра охорони здоров’я щодо впровадження окремих днів, а саме вихідних для вакцинації осіб, записаних через додаток «Дія».

Крім того, розглянули питання щодо впровадження електронних лікарняних, яке розпочнеться з 1 червня 2021 року в пілотному форматі у 200 лікарнях, а в повному обсязі працюватиме з 1 вересня поточного року.

Також ведеться робота щодо імплементації «ковідних паспортів». Україна очікує на європейські зразки, щоб узгодити з ними власні документи.

Станом на 11 травня в Україні від коронавірусу вакцинували 865,6 тис. людей, це приблизно 2% населення.

Нагадаємо, Денис Шмигаль вважає, що вакцинація від коронавірусу може піти швидше завдяки «сарафанному радіо», оскільки люди почнуть більше довіряти вакцинам, коли бачитимуть успішно провакцинованих рідних та друзів.