Вакцинувати Україну допоможе «сарафанне радіо», вважає Шмигаль

Шмигаль. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n154436-vakcynuvaty-ukrayinu-dopomoje-sarafanne-radio-vvajaie-shmygal.html

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Вакцинація в Україні від коронавірусу може піти швидше завдяки «сарафанному радіо», оскільки люди почнуть більше довіряти вакцинам, коли бачитимуть успішно провакцинованих рідних та друзів.

Таку думку висловив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у своєму інтерв’ю для «РБК-Україна».

За його словами, соціологія щодо вакцинації в України говорить про те, що 43% людей готові вакцинуватися від коронавірусу, а за інформацією нової соціології від ЮНІСЕФ ця частка складає 63%.

Натомість у США 95% населення готові вакцинуватись і вакцинуються. Такий високий показник пов’язаний із тим, що зростання кількості охочих пропорційно кількості вже вакцинованих, бо на початку вакцинальної кампанії в більшості країн менше половини населення були готові вакцинуватись.

Але поступово, коли вакцинація набирає обертів, люди бачать своїх рідних, сусідів, що вони провакцинувались, вони почувають себе впевненіше. І це стає тим чинником, який суттєво впливає на кількість прихильників вакцинації, — заявив Шмигаль.



Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що вакцинація від коронавірусу в Україні розпочалася в другій половині лютого 2021 року. Застосовувані в нашій державі вакцини від коронавірусної хвороби COVID-19 передбачають необхідність введення двох доз препарату для проходження повного курсу вакцинації. Станом на 8 травня в Україні дві дози вакцини отримали 446 осіб.

Джерело: РБК-Україна