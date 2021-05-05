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Ракурс
Вакцинацію до Дня незалежності пообіцяв українцям Зеленський

Вакцинацію до Дня незалежності пообіцяв українцям Зеленський

5 тра 2021, 14:47
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Прискорити вакцинацію від коронавірусу «під День незалежності» пообіцяв громадянам президент України Володимир Зеленський.

За підсумками традиційної COVID-наради на Банковій прес-служба глави держави доповіла, що «до Дня незалежності більшість українців, які потребують щеплення від COVID-19, мають отримати вакцину».

Темпи вакцинації необхідно збільшувати. Крім того, потрібно проводити роз’яснювальну роботу серед людей щодо важливості вакцинації. Адже це — єдиний і найбільш ефективний шлях у боротьбі з пандемією, — цитує Банкова президента.

Прем'єр Денис Шмигаль сьогодні відзвітував про вакцинацію в Україні вже понад 759 тис. осіб і запевнив, що є можливість за добу щеплювати 80−100 тис. громадян.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що система охорони здоров’я України дозволяє щеплювати 400−500 тисяч осіб на добу у разі наявності вакцини. В Україні працюють 11 тис. кабінетів щеплення.


Зеленський зобов’язав Кабмін посилити комунікацію з регіонами щодо ситуації із захворюваністю на COVID-19.

Джерело: Ракурс


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