Дату падіння китайської ракети на Землю назвав Пентагон

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Ракурс

Ймовірну дату падіння китайської ракети Long March 5B вагою 21 тонну назвав Пентагон — в оборонному відомстві США зазначили, що ракета може увійти в атмосферу Землі орієнтовно 8−10 травня.

Разом з тим, у Пентагоні зауважили, що точну дату входження неконтрольованої ракети «неможливо визначити заздалегідь, лише за кілька годин до безпосередньої події». Представник уряду США назвав очікуваною датою падіння ракети цю суботу (8 травня). Ступінь 30-метрової ракети рухається над Землею зі швидкістю 6,5 км/сек, пише Daily Mail.

Ми очікуємо, що вона знову увійде в атмосферу десь між 8 і 10 травня. За цей дводенний період вона здійснить 30 разів кругосвітню подорож, — заявив астрофізик з астрофізичного центру Гарвардського університету Джонатан Макдауелл.

За словами вченого, турбуватися не варто, оскільки «ризик будь-якого збитку або, що уламки зачеплять людей, досить малий».

Нагадаємо, 3 травня «Ракурс» повідомляв, що Китай втратив контроль над ракетою-носієм «Чанчжен-5B» (Long March 5b). Тоді повідомлялося, що некерований літальний апарат вагою 21 тонну впаде на Землю в найближчі дні або тижні. Експерти прогнозують, що уламки ракети можуть приземлитися в діапазоні північніше від Нью-Йорка, Мадрида, Пекіна і південніше Чилі і Веллінгтона у Новій Зеландії.

Китай запустив свою ракету 29 квітня, щоб доставити перший модуль «Гармонія небес» для своєї майбутньої космічної станції. Згодом інженери виявили, що основна частина ракети повільно і неконтрольовано рухається до Землі. Спочатку «Чанчжен-5B» повинна була приземлитися в заздалегідь підготовленому місці в океані. Коли ступінь ракети падає на Землю, значна її частина може згоріти в атмосфері, за винятком великих уламків. Частини китайської ракети можуть стати одними з найбільших космічних уламків, що впали на Землю.

«Чанчжен-5B» — ракета-носій Китаю з 10 двигунами, що працюють на рідкому водні і гасі. Наприкінці квітня вона вивела на орбіту базовий модуль національної космічної станції «Тяньхе». Пекін назвав запуск, який здійснював з космодрому Веньчан на острові Хайнань, успішним.

Джерело: Daily Mail.