Китай втратив контроль над ракетою вагою 21 тонну, вона падає на Землю

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Китай втратив контроль над ракетою-носієм «Чанчжен-5B» (Long March 5b) — некерований летальний апарат вагою 21 тонну впаде на Землю в найближчі дні або тижні. Експерти прогнозують, що уламки ракети можуть приземлитися в діапазоні північніше від Нью-Йорка, Мадрида, Пекіна і південніше Чилі і Веллінгтона у Новій Зеландії. Точне місце її падіння фахівці наразі назвати не можуть, триває аналіз траєкторії руху об'єкта.

Китай запустив свою ракету 29 квітня, щоб доставити перший модуль «Гармонія небес» для своєї майбутньої космічної станції. Згодом інженери виявили, що основна частина ракети повільно і неконтрольовано рухається до Землі. Спочатку «Чанчжен-5B» повинна була приземлитися в заздалегідь підготовленому місці в океані. Зараз експерти попереджають, що великі уламки мегакорабля можуть впасти на густонаселені райони, пише Daily Mail.

Астроном Джонатан Макдауелл, що відстежує об'єкти на орбіті нашої планети, зазначив, що ракета пролітає «трохи далі на північ від Нью-Йорка, Мадрида і Пекіна і південніше Чилі і Веллінгтона (Нова Зеландія), і може приземлитися в будь-якій точці у цьому діапазоні. Коли ступінь ракети падає на Землю, значна її частина може згоріти в атмосфері, за винятком великих уламків.

Частини китайської ракети можуть стати одними з найбільших космічних уламків, що впали на Землю.

«Чанчжен-5B» — ракета-носій Китаю з 10 двигунами, що працюють на рідкому водні і гасі. Наприкінці квітня вона вивела на орбіту базовий модуль національної космічної станції «Тяньхе». Пекін назвав запуск, який здійснював з космодрому Веньчан на острові Хайнань, успішним.

Джерело: Daily Mail