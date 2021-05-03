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Ракурс
Впав міст на трасі Луцьк-Львів, проїзд заблоковано

Впав міст на трасі Луцьк-Львів, проїзд заблоковано (ФОТО, ВІДЕО)

3 тра 2021, 21:10
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Впав міст на трасі Луцьк-Львів ввечері 3 травня. Інцидент стався близько 19.00 поблизу села Гайок в Кам’янка-Бузькому районі на Львівщині.

Траса Львів — Луцьк не проїздна! Ніхто не постраждав, — повідомляють користувачі Фейсбук.

Водіям рекомендують об’їжджати цю ділянку дороги іншими автомобільними шляхами:

  • Радехів — Червоноград — Жовква;

  • Радехів — Лопатин — Буськ.

Водночас водії не радяють їхати дорогою через Сілець — Добротвір, оскільки покриття на цій ділянці практично польове з глибокими вибоїнами.

На місце події виїхали керівник департаменту дорожнього господарства Львівської облдержадміністрації Орест Шуліковський та керівник Служби автомобільних доріг у Львівській області Олег Береза.

Екс-міністр інфраструктури Володимир Омелян нагадав, що в Україні понад 16 тис. мостів, понад половина яких потребує невідкладного капітального ремонту.


За ті гроші, які Укравтодор викинув на медійну компанію за останні два роки — можна було легко відбудувати декілька додаткових мостів. А за ті гроші, які «зникли» у 2020 — можна було додатково відремонтувати ще мінімум 5 тис. км і декілька сотень таких мостів. Але вирішили народити одного доларового мільярдера і декілька гривневих натомість, — написав Омелян у Фейсбук.

Джерело: Ракурс


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