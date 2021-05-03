Стратегічне водосховище Криму стрімко міліє

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Білогірське водосховище почало стрімко міліти через дії російської окупаційної влади, яка два тижні тому вирішила використовувати воду з цього об'єкта на потреби південно-східного Криму. Станом на початок травня рівень води опустився значно нижче смуги прибою.

Води з Білогірського водосховища спускають більше, аніж туди надходить. Відповідно рівень води в ньому став помітно падати. І це лише початок. Влітку цей процес відбуватиметься набагато швидше. Це означає, що запаси корисного об'єму води можуть вичерпатися ще швидше, ніж торік, — пишуть «Крим.Реалії» з посиланням на активіста руху «Вільний Крим» із Білогірського району Решада Меметова.

На річці Біюк-Карасу нижче греблі Білогірського водосховища влада демонтувала земляну дамбу, споруджену торік. Об'єм води в кримських водоймищах зараз значно менший, ніж спостерігався станом на 1 травня 2020 року.

До травня загальний об'єм води у водосховищах склав понад 85 млн куб. м, що на майже 9 млн куб. м менше в порівнянні з показниками травня 2020 року.

Нагадаємо, за даними Держагентства водних ресурсів України, до 2014 року на півострів щорічно подавалося понад 1 млрд куб. м дніпровської води. Близько 75−85% потреб Криму у водних ресурсах покривалося завдяки Північно-Кримському каналу. Натомість власні водні ресурси Криму складають приблизно 910 млн куб. м. на рік, а в особливо посушливі роки зменшуються до 430 млн куб. м. Питні та побутові потреби мешканців Криму щороку складали 101−105 млн куб. м води, що приблизно удев’ятеро менше запасів води на півострові. Тобто потреби населення Криму можуть бути забезпечені власними водними ресурсами навіть у найпосушливіші роки.

Водночас потенційне відновлення Україною водопостачання до Криму необхідне Росії для забезпечення розвитку промисловості, сільського господарства та військових баз й призведе до подальшої мілітаризації Азово-Чорноморського регіону та продовження «повзучої окупації» на морі. Україна припинила постачання води в Крим після окупації його Росією у 2014 році. Росія так і не змогла розв’язати проблему з прісною водою на півострові і постійно звинувачувала Україну в «блокаді». Українська влада неодноразово заявляла, що водопостачання окупованого Криму буде відновлено тільки після його деокупації.

Джерело: «Крим.Реалії»