Водну блокаду Криму планує узаконити Рада

https://racurs.ua/ua/n154039-vodnu-blokadu-krymu-planuie-uzakonyty-rada.html

Ракурс

Подачу води у Крим Верховна Рада хоче заборонити на законодавчому рівні. Для цього у парламенті зареєстрували законопроект, який регламентує заборону постачання води до окупованого Росією півострова з Дніпра по Північно-Кримському каналу до моменту повної деокупації.

Відповідний проект закону № 5419 до Ради внесли 23 квітня, а 29 квітня — його текст надали для ознайомлення до профільного комітету.

Законопроект підготовлений з метою усунення можливості поставок води на тимчасово окуповані території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя рішенням Кабінету Міністрів України до деокупації цих територій, — вказано у пояснювальній записці до документу, оприлюдненого на сайті Верховної Ради.

Ініціаторами водної блокади Криму виступили нардепи «Європейської солідарності», «Голосу» і групи «Довіра», серед яких Ірина Геращенко, Софія Федина, Ахтем Чийгоз, Юлія Клименко, Роман Лозинський, Соломія Бобровська, Ярослав Юрчишин та інші.

Нардепи нагадали, що за даними Держагентства водних ресурсів України, до 2014 року на півострів щорічно подавалося понад 1 млрд куб. м дніпровської води. Близько 75−85% потреб Криму у водних ресурсах покривалося завдяки Північно-Кримському каналу. Натомість власні водні ресурси Криму складають приблизно 910 млн куб. м. на рік, а в особливо посушливі роки зменшуються до 430 млн куб. м.

Питні та побутові потреби мешканців Криму щороку складали 101−105 млн куб. м води, що приблизно удев’ятеро менше запасів води на півострові. Тобто потреби населення Криму можуть бути забезпечені власними водними ресурсами навіть у найпосушливіші роки.

Водночас потенційне відновлення Україною водопостачання до Криму необхідне Росії для забезпечення розвитку промисловості, сільського господарства та військових баз й призведе до подальшої мілітаризації Азово-Чорноморського регіону та продовження «повзучої окупації» на морі.

Україна припинила постачання води в Крим після окупації його Росією у 2014 році. Росія так і не змогла розв’язати проблему з прісною водою на півострові і постійно звинувачувала Україну в «блокаді». Водночас українська неодноразово влада заявляла, що водопостачання окупованого Криму буде відновлено тільки після його деокупації.