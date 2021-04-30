Водную блокаду Крыма планирует узаконить Рада

https://racurs.ua/n154039-vodnuu-blokadu-kryma-planiruet-uzakonit-rada.html

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Водную блокаду Крыма Верховная Рада может поддержать на законодательном уровне. Для этого в парламенте зарегистрировали законопроект, регламентирующий запрет подачи воды в оккупированный Россией полуостров из Днепра по Северо-Крымскому каналу до момента полной деоккупации.

Соответствующий проект закона № 5419 в Раду внесли 23 апреля, а 29 апреля — его текст предоставили для ознакомления профильному комитету.

Законопроект подготовлен в целях устранения возможности поставок воды на временно оккупированных территориях Крыма и Севастополя решением Кабинета министров Украины до деоккупации этих территорий, — указано в пояснительной записке к документу, обнародованному на сайте Верховной Рады.

Инициаторами водной блокады Крыма выступили нардепы «Европейской солидарности», «Голоса» и группы «Доверие», среди которых Ирина Геращенко, София Федина, Ахтем Чийгоз, Юлия Клименко, Роман Лозинский, Соломия Бобровская, Ярослав Юрчишин и другие.

Парламентарии напомнили, что по данным Госагентства водных ресурсов Украины, в 2014 году на полуостров ежегодно подавалось свыше 1 млрд куб. м днепровской воды. Около 75−85% потребностей Крыма в водных ресурсах покрывалось благодаря Северо-Крымскому каналу. Собственные водные ресурсы Крыма составляют примерно 910 млн куб. м. в год, а в особо засушливые годы уменьшаются до 430 млн куб. м. Ежегодные питьевые и бытовые нужды жителей Крыма — 101−105 млн куб. м воды, они примерно в девять раз меньше запасов воды на полуострове. То есть потребности населения могут быть обеспечены собственными водными ресурсами Крыма даже в самые засушливые годы.

В то же время потенциальное возобновление Украиной водоснабжения в Крым необходимо России для обеспечения развития промышленности, сельского хозяйства и военных баз, что приведет к дальнейшей милитаризации Азово-Черноморского региона и продолжению «ползучей оккупации» в море.

Украина прекратила поставки воды в Крым после его оккупации Россией в 2014 году. Россия так и не смогла решить проблему с пресной водой на полуострове и постоянно обвиняла Украину в «блокаде».