Служба в СС «Галичина» была трагической ошибкой — «слуга» о марше в Киеве

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Служить в национальной дивизии Ваффен-СС «Галичина» было трагической ошибкой для украинцев. Так один из ведущих деятелей «Слуги народа» Никита Потураев прокомментировал марш в Киеве, который состоялся 28 апреля.

Это событие вызвало резонанс в украинской политике, «слуги» в Раде даже провели акцию протеста по этому поводу. Впрочем, Потураев считает, что военные из Ваффен-СС не были нацистами.

Потураев выразил свое отношение к дивизии СС «Галичина» в программе «Право на власть». Он сказал, что «не одобряет таких маршей, но понимает этих людей» и рассказал впечатляющую семейную историю.

Надо помнить, что делала советская власть. Моему дедушке учительница в Каменском поручила считать в 1932 году трупы на улице, когда он шел домой. Он переписывал трупы и сдавал завучу отчет. Вот вам советская власть и плата за индустрализацию. Дед пошел добровольцем в 1941 году, воевал до Праги и был на месте гибели генерала Ватутина через пять минут после нападения войск УПА. В 2001 году он мне сказал: могу понять их, но простить не могу, — рассказал Поутраев на эфире.

Он считает, что такой должно быть и общественное мнение о Ваффен-СС «Галичина»: это их не оправдывает, но должны сказать, что участие в таких подразделениях было трагической ошибкой.

Шли туда и потому, что делали «советы». Кто-то шел в УПА, кто-то в СС. Нацизм — абсолютное зло, а служба в Ваффен СС — трагическая ошибка. Мы не одобряем маршей, но понимаем этих людей, — заявил Потураев.

В то же время нардеп призвал различать и тех ветеранов, которые шли добровольцами в Красную армию в 1941 году, и тех, кто шел в НКВД и становился палачом.

Дивизия СС «Галичина» в составе войск Ваффен-СС Германии существовал в 1943—1945 годах и была укомплектована из украинцев. Подразделение не осудил трибунал в Нюрнберге и оно не имеет прямого отношения к УПА. Однако подразделения Ваффен СС причастны к Холокосту и другим военным преступлениям во времена Второй мировой войны.

Марш дивизии СС «Галичина» в Киеве — марш вышиванок по случаю 78-й годовщины создания подразделения в составе войск Ваффен-СС Германии прошел вечером 28 апреля.