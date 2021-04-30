Служба в СС «Галичина» була трагічною помилкою — «слуга» про марш у Києві

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Служити в національній дивізії Вафен-СС «Галичина» було трагічною помилкою для українців. Так один із провідних діячів «Слуги народу» Микита Потураєв прокоментував марш у Києві, який відбувся 28 квітня.

Ця подія викликала резонанс в українській політиці, «слуги» в Раді навіть провели акцію протесту з цього приводу. Утім, Потураєв вважає, що військові з Вафен-СС не були нацистами.

Потураєв висловив своє ставлення до дивізії СС «Галичина» у програмі «Право на владу». Він сказав, що «не схвалює таких маршів, але розуміє цих людей» і розповів вражаючу сімейну історію.

Треба пам’ятати, що робила радянська влада. Моєму дідусю вчителька у Кам’янському доручила рахувати в 1932 році трупи на вулиці, коли він йшов додому. Він переписував трупи і здавав завучу звіт. Ось вам радянська влада і плата за індустралізацію. Дід пішов добровольцем в 1941 році, воював аж до Праги і був на місці загибелі генерала Ватутіна через 5 хвилин після нападу військ УПА. У 2001 році він мені сказав: можу зрозуміти їх, але вибачити не можу, — розповів Поутраєв на ефірі.

Він вважає, що такою має бути і громадська думка про Вафен-СС «Галичина»: це їх не виправдовує, але маємо сказати, що участь в таких підрозділах була трагічною помилкою.

Йшли туди і через те, що робили «совєти». Хтось йшов в УПА, хтось в СС. Нацизм — абсолютне зло, а служба в Вафен СС — трагічна помилка. Ми не схвалюємо маршів, але розуміємо цих людей, — заявив Потураєв.

Водночас нардеп закликав розрізняти й тих ветеранів, які йшли добровольцями в Червону армію у 1941 році, і тих, хто йшов в НКВС і ставав катом.

Дивізія СС «Галичина» у складі військ Ваффен-СС Німеччини існував у 1943−1945 роках і був укомплектований з українців. Підрозділ не засуджував трибунал у Нюрнберзі й він не має прямого стосунку до УПА. Однак підрозділи Ваффен СС причетні до Голокосту та інших тяжких воєнних злочинів Другої світової війни.

Марш дивізії СС «Галичина» у Києві — марш вишиванок з нагоди 78-ї річниці створення підрозділу у складі військ Ваффен-СС Німеччини (який не засуджував трибунал у Нюрнберзі й не має прямого стосунку до УПА) пройшов ввечері 28 квітня.