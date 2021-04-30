Плакати з бійцями СС розмістила ОПЗЖ в Житомирі. Фото: «20 хвилин»

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Біг-борди із вітанням до Дня перемоги над нацизмом у Європі з’явилися у Житомирі.

Таким чином жителів обласного центру з 9 травня привітав депутат обласної ради від «Опозиційної платформи — За життя» Костянтин Черпіцький. Однак дизайнери реклами помилилися і помістили на борд фотографію з німецькими солдатами СС. Про це повідомляє місцеве видання «20 хвилин».

Як відомо, подібні курйози та помилки регулярно трапляються в Росії. Наприклад, у 2020 році в Республіці Комі місцева влада вивісила плакат з солдатом, який виявися фіном. Також курйоз трапився в Орлі в 2012 році, коли на банер із написом «Перемога діда — моя перемога» розмістили німецького солдата.

Нагадаємо, 29 квітня ОПЗЖ влаштувала у Верховній Раді акцію «Безсмертний полк», яку зазвичай до 9 травня проводять у російських містах. Співголова політичної партії «Опозиційна платформа — За життя» Вадим Рабінович привітав українців «з прийдешнім великим святом — Днем перемоги». Біля нардепа згрупувалися його колеги по фракції, які тримали в руках портрети. Йшлося про «родичів, що воювали чи загинули у Другій світовій війні».

Джерела: «20 хвилин»