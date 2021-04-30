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Ракурс
Плакаты с бойцами СС разместила ОПЗЖ в Житомире. Фото: «20 минут»

Плакаты с бойцами вермахта разместила ОПЗЖ в Житомире (ФОТО)

30 апр 2021, 12:42
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Билборды с поздравлением ко Дню победы над нацизмом в Европе появились в Житомире.

Таким образом жителей областного центра с 9 мая поздравил депутат областного совета от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Константин Черпицкий. Однако дизайнеры рекламы ошиблись и поместили на борд фотографию с немецкими солдатами СС. Об этом сообщает местное издание «20 минут».

Как известно, подобные курьезы и ошибки регулярно случаются в России. Например, в 2020 году в Республике Коми местные власти вывесили плакат с солдатом, который оказался финном. Также курьез случился в Орле в 2012 году, когда на баннер с надписью: «Победа деда — моя победа» разместили немецкого солдата.

Плакаты с бойцами СС разместила ОПЗЖ в Житомире. Фото: «20 минут»

Фото: germaniainternational.com

Напомним, 29 апреля ОПЗЖ устроила в Верховной Раде акцию «Бессмертный полк», которую обычно к 9 мая проводят в российских городах. Сопредседатель политической партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович поздравил украинцев «с грядущим великим праздником-Днем Победы». У нардепа сгруппировались его коллеги по фракции, которые держали в руках портреты. Речь шла о «родственниках, воевавших или погибших во Второй мировой войне».

Источники: «20 минут»

Источник: Ракурс


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