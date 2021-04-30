«Нафтогазом» наступление на реформу управления госкомпаний не ограничится

https://racurs.ua/n154025-naftogazom-nastuplenie-na-reformu-upravleniya-goskompaniy-ne-ogranichitsya-smi.html

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Ротация руководства «Нафтогаза Украины» является только началом изменений в корпоративном управлении госкомпаний. Отставка Андрея Коболева и назначение Юрия Витренко на заседании Кабмина вызвали критику Запада, но правительство планирует внести изменения в постановление, регулирующее проведение конкурсов на руководителей госкомпаний.

Речь идет о постановлении КМУ № 777, которое регулирует проведение конкурсного отбора руководителей госкомпаний, сообщает «Зеркало недели» со ссылкой на собственные источники.

Таким образом правительство расширит свое влияние на отбор топ-менеджеров госкомпаний. В реестре НАПК на проведение антикоррупционной экспертизы 28 апреля появился проект постановления Кабмина «О внесении изменений в постановление от 3 сентября 2008 года № 777».

Этот нормативный акт касается и «Нафтогаза», и «Укроборонпрома», Государственного космического агентства, госбанков и «Укрзализныци». Из текста заключения по поводу другого проекта Кабмина, который касается «Укрзализныци», можно понять, что правительство предлагает расширить полномочия председателя правления или чиновника, который временно осуществляет его полномочия.

Устав компании Кабмин хочет дополнить формулировкой «с учетом позиции председателя правления или лица, временно исполняющего его полномочия, будет осуществляться»:

Итак, существующие полномочия наблюдательного совета компании существенно ограничиваются, зато дополнительными полномочиями наделяется не правление в целом как коллегиальный орган, а только единолично его руководитель.

Источники в правительстве рассказали, что в постановлении № 777 планируют внести аналогичные этим изменения.

29 апреля СМИ сообщили, что в Офисе президента планировал забрать 50 млрд грн, которые НАК «Нафтогаз Украины» отчислил в резервы на случай, если должники не рассчитаются с компанией, и перенаправить эти средства на нужды «Большого строительства». Это якобы и привело к увольнению главы «Нафтогаза» Андрея Коболева и назначению на его должность Юрия Витренко.

Источник: «Зеркало недели»