Посольство США в России перестанет выдавать визы россиянам. Фото: korrespondent.net

https://racurs.ua/n154024-posolstvo-ssha-v-rossii-perestanet-vydavat-vizy-rossiyanam.html

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Посольство США в России сократит штат на 75% и уменьшит количество консульских услуг. С 12 мая посольство будет оказывать услуги только в экстренном порядке гражданам США.

Также в очень ограниченных случаях посольство будет выдавать иммиграционные визы, в том числе для россиян. Это будет касаться только случаев «жизни и смерти». Об этом сообщили в пресс-службе посольства США в России.

Штат посольства сокращают в связи с запретом на наем иностранных граждан. Количество консульских услуг сокращают из-за введенных ограничений в отношении сотрудников.

Мы сожалеем, что действия правительства России вынудили нас сократить наш штат сотрудников консульства на 75% и будем стараться предложить гражданам США как можно больше сервисов, — говорится в сообщении.

Диппредставительство приостанавливает рассмотрение документов на визы, которые не предназначены для дипломатических поездок.

Гражданам США с визой, срок действия которой истекает, посольство рекомендует покинуть Россию до 15 июня.

Напомним, Россия внесла США в список «недружественных стран». 23 апреля Путин подписал указ «о мерах воздействия на недружественные действия США и иных иностранных государств». Этот документ должен ввести вводимые санкции в отношении дипломатических представительств так называемых недружественных стран.