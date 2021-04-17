Санкции России назвали эскалацией в Госдепе США. Фото: УП

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Санкции России в отношении американских чиновников и дипломатов вызывают сожаление и являются эскалацией ситуации, заявили в Государственном департаменте США.

Наши последние действия были пропорциональными и отвечали вредосной деятельности России. Сообщение российского правительства было эскалацией и вызывает сожаление. Не в наших интересах попадать в эскалационный цикл, но мы оставляем за собой право реагировать на любую российскую месть против Соединенных Штатов, — сообщил представитель американского внешнеполитического ведомства, пишет CNN.

Министерство финансов США 15 апреля сообщило о внесении в список санкций 15 граждан РФ и 25 российских компаний за «злонамеренную деятельность России».

Кроме того, власти США в рамках новых санкций решили выслать из страны десять сотрудников дипмиссии РФ в Вашингтоне. Минфин США также объявил о санкциях в отношении российского госдолга.

Напомним, в ответ на санкции США Москва вышлет десять американских дипломатов и введет санкции против юридических лиц. По мнению российских властей, санкции будут носить зеркальный характер, ведь «Россия будет вынуждена пойти на этот шаг, несмотря на то, что он не улучшает международную обстановку».