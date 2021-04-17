Браку принца Гарри и Меган Маркл предрекли грустный финал

Браку принца Гарри и Меган Маркл предрекли катастрофический конец. Фото: Интерфакс

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Ракурс

Брак между принцем Гарри и его женой Меган Маркл может обернуться катастрофой и нанести им еще не один удар, предположил британский телеведущий Джереми Кларксон.

По его словам, Меган и Гарри могут столкнуться с трудностями после рождения второго ребенка, пишет Daily Star.

Телеведущий раскритиковал Маркл за то, что она не выполняла обязанности члена королевской семьи еще до решения покинуть ее и представляла, что «принцессы живут в сказочных замках и проводят весь день, катаясь на золотых единорогах».

Я не буду осуждать ее за это. Людям разрешено увольняться с работы, которая им не нравится. История Гарри и Меган — это эпическая история любви. Я желаю им обоим всего наилучшего, но искренне опасаюсь, что в этой истории не будет счастливого конца, — сказал Кларксон.

Ранее мы сообщали, что принц Гарри вернулся в Великобританию из США накануне похорон своего деда, принца Филиппа. Герцог Сасекский не взял с собой свою жену Меган Маркл.